За словами очільника ГУР, спецоперація зі звільнення стратегічно важливої частини акваторії тривала у кілька етапів. При першій спроби нашій армії не вистачало сил вибити росіян, адже вони задіяли авіацію.

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розкрив етапи спецоперації ЗСУ зі звільнення острова Зміїний, який вдалося деокупувати в четвер, 30 червня, 2022 року.

Подробиці на честь річниці чиновник розповів в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай для проєкту "Спецоперація "Зміїний".

Буданов уточнив, що деокупація острова проходила в кілька етапів: першого разу нашій армії об'єктивно не стало сил, адже з обох сторін було багато поранених. Також на той час окупанти викликали для прикриття вертольоти, що ускладнило спецоперацію.

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"Були проблеми з пораненими у них, і в нас. Вони викликали вертольоти. Наші відходили з пораненими. Нам об'єктивно не вистачало сил у той момент дотиснути", - пояснив глава ГУР.

Буданов визнав, що тоді окупанти діяли доволі "професійно": розстановка сил була приблизно 50 на 50 стосовно контролю "Зміїного".

Вже під час другої спроби, 30 червня, над островом замайорів український прапор. Місія стала успішною завдяки частковому успіху першої спроби, вона зруйнувала плани окупантів щодо півострову, вказав Буданов.

За словами глави ГУР, ЗСУ планували звільнення Зміїного с середини березня 2022 року. Тоді при прорахунку дій армії допомогла технічна документація підрозділів протиповітряної оборони.

"Багато рідкісних плат, які ми шукаємо по всьому світу, нам вдалося зняти з елементів техніки ППО. Ми забрали пульти керування комплексами БПЛА, дуже багато систем зв'язку різних типів та зброї", - додав Буданов.

Вчора Україна вшанувала річницю звільнення острова Зміїний

Нагадаємо, що вчора Україна вшанувала річницю звільнення острова Зміїний та всіх героїв, які віддали за цю мету життя. Їхні імена згадав президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців.

Також кадрами про те, як ЗСУ діяли в момент спецоперації на острові показав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував всім захисникам України за відданість та службу.

Острів Зміїний - стратегічно важливий об'єкт в акваторії Чорного моря, який росіяни зайняли 24 лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення. Саме під час тих подій з'явилась вже крилата фраза одного з прикордонників про "русский военный корабль...".

ЗСУ звільнили Зміїний у четвер, 30 червня, 2022 року. Цьому передувало знищення корабля-флагмана РФ крейсера "Москва" (14 квітня).

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