Потоплення крейсера найрадикальнішим чином позначилося на ході війни.

Рівно рік тому ЗСУ підбили флагман російського Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва", який незабаром після цього затонув. Ця подія мала далекосяжні наслідки, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Подія була настільки надихаючою, і водночас неймовірною, що багатьом здавалося – це не може бути правдою. Адже востаннє росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому. Наші воїни зробили, здавалося б, неможливе. І це змінило хід історії", – заявив міністр.

За словами Резнікова, потоплення "Москви" спричинило ланцюгову реакцію подій, які значно посилили позиції України і послабили Росію.

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"По-перше, успішне використання українських ракет на таку відстань переконало партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею ракет Harpoon", – зазначив міністр.

Іншими важливими наслідками потоплення російського флагмана Резніков вважає втечу російських окупантів з острова Зміїний, що в свою чергу дало змогу відкрити "зерновий коридор".

В даний час російський флот змушений ховатися на південь і схід від Криму, а загроза морського десанту в Одесі залишилася далеко в минулому. Це теж стало наслідком потоплення "Москви"

"Упевнений, що після нашої перемоги "Москва" стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів. А туристи з усього світу будуть в українському Криму піднімати келихи фантастичного кримського вина під хороший тост "За російський військовий флот - до дна!" - зазначив міністр.

Потоплення крейсера "Москва"

Про влучання української ракети по "Москві" стало відомо пізно ввечері 13 квітня минулого року. На ранок російське Міністерство оборони розродилося повідомленням про якусь пожежу, що спричинила детонацію боєкомплекту на борту. Причини "пожежі" сором'язливо замовчувалися.

Надвечір 14 квітня російське командування визнало, що крейсер затонув. Стверджувалося, що це сталося під час буксирування корабля до порту через нібито штормові умови. Також заявлялося, що майже весь екіпаж врятували.

Декількома днями по тому з'явилися фотографії підбитої "Москви". По ним стало зрозуміло два моменти. По-перше, крейсер дійсно затонув не відразу, а дотягнул до наступного дня. По-друге, ніякого шторму на морі не було.

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