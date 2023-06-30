Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав епічний ролик звільнення острова Зміїний Силами оборони.
Відповідними кадрами генерал потішив на честь річниці з моменту деокупації цієї території. Також він подякував всім захисникам та захисницям України за службу.
"Рівно рік тому, 30 червня, Сили безпеки та оборони визволили острів Зміїний від російських окупантів", - зазначив Залужний.
Звільнення острова Зміїний - хронологія подій
Як відомо, острів Зміїний - один з найважливіших стратегічних об'єктів акваторії Чорного моря, який росіяни окупували у лютому 2022 року. Його вдалося звільнити у четвер, 30 червня, 2022 року.
Цьому передувала ліквідація відомого російського флагмана Чорноморську флоту крейсера "Москва" у квітні. Тоді Міноборони РФ назвало свій відступ "жестом доброї волі".