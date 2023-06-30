Острів Зміїний - один з найважливіших стратегічних об'єктів акваторії Чорного моря, який загарбник втратив після вторгення у четвер, 30 червня, 2022 року.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав епічний ролик звільнення острова Зміїний Силами оборони.

Відповідними кадрами генерал потішив на честь річниці з моменту деокупації цієї території. Також він подякував всім захисникам та захисницям України за службу.

"Рівно рік тому, 30 червня, Сили безпеки та оборони визволили острів Зміїний від російських окупантів", - зазначив Залужний.

Звільнення острова Зміїний - хронологія подій

Як відомо, острів Зміїний - один з найважливіших стратегічних об'єктів акваторії Чорного моря, який росіяни окупували у лютому 2022 року. Його вдалося звільнити у четвер, 30 червня, 2022 року.

Цьому передувала ліквідація відомого російського флагмана Чорноморську флоту крейсера "Москва" у квітні. Тоді Міноборони РФ назвало свій відступ "жестом доброї волі".

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