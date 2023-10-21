За його словами, іноді це необхідно і дозволяє підбадьорити бійців.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що іноді його безпосередня участь у бойових виходах необхідна, оскільки присутність керівника підбадьорює та мотивує бійців.

"Іноді вона (присутність - ред.) обов'язкова. Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити бійців - ред.)", - заявив очільник ГУР у фільмі Дмитра Комарова "Рік Харківщина".

Відповідаючи на те, чи виправдано ризик втратити главу розвідки під час війни, Буданов зазначив, що це питання суто риторичне.

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"Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного не має, значить були помилки. Переможців не судять. Це давня мудрість, але вона правильна", - пояснив глава ГУР Міноборони України.

Участь Буданова в операціях

Як раніше повідомляв УНІАН, глава ГУР відомий тим, що бере безпосередню участь у деяких операціях своїх підлеглих. Часто, йдеться про виконання завдань, де від початку розклад сил - не на користь України через кратну перевагу ворогів, зазначив командир. Одного разу він силою переконання змусив штурмову групу з 19 окупантів здатися в полон, поговоривши з ними по рації.

За словами спецназівця, в цей момент більшість бійців ГУР навіть не знали, що з ними пліч-о-пліч бореться Буданов. Коли голос глави відомства несподівано пролунав по рації, у команди стався сплеск морального духу.

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