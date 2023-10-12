Буданов висловив сподівання, що до кінця року вдасться деокупувати Бахмут.

Україна вибилася з графіка, тож шанси закінчити війну у 2023 році значно зменшилися. На всіх ділянках фронту йдуть запеклі бої, водночас Сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб деокупувати всі території. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Зокрема, на початку року Буданов прогнозував, що Україна може завершити війну до кінця 2023 року, але наразі він обережніший у своїх заявах.

Він зазначив, що на ситуацію на полі бою вплинули різні причини - об'єктивні та суб'єктивні, але більшість з пояснень цього становить державну таємницю і не для публічного обговорення.

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Він зазначив, що Україна вибилася з графіка – "ми не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інакше тлумачення". Водночас він додав, що це не означає, що "все пішло шкереберть", і кожен має зробити свій висновок.

Також Буданов прокоментуівав ситуацію на фронті. За його словами, на півдні продовжується ведення наступальної операції, також відбуваються "потужні події" по поверненню Бахмута, ідуть запеклі бої. Але сили оборони повільно, крок за кроком, просуваються.

Також Буданов висловив сподівання, що до кінця року вдасться деокупувати Бахмут.

Коли закінчиться війна в Україні

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що розв'язана Росією війна перебуває на завершальному етапі, і він "найважчий".

При цьому Зеленський зазначив, що наразі ЗСУ продовжують вести контрнаступ, звільняючи українські території. Він додав, що "йому здається, він знає", коли Росія піде із захоплених українських земель, але не може про це говорити.

Раніше військовий експерт, полковник Збройних Сил України в запасі і військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявляв, що розв'язана Росією війна проти України закінчиться у 2024 році.

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