Кирило Буданов заявив, що інформаційна війна не є чимось новим.

Глава української розвідки Кирило Буданов висловив переконання, що від масштабного витоку секретних документів США найбільше виграє Російська Федерація.

Він в інтерв’ю телеканалу ABC News заявив, що Росія є "єдиним бенефіціаром цього".

"Ми отримаємо остаточну відповідь тільки після завершення розслідування… У нас є зв'язок із відповідними службами в США - і буквально з першої години ми почали розмовляти", - сказав Буданов.

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Він переконаний, що немає "ніякого ризику", що ця історія зашкодить відносинам між Україною та США. Також керівник розвідки не очікує великого впливу витоку даних на перебіг війни і відзначив, що інформаційна війна не є чимось новим.

"Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде – ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції", - сказав він.

За словами Буданова, результати контрнаступу найближчим часом "усі побачать та відчують". Він також додав, що успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний не лише українцям, а й західним партнерам, оскільки "без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну".

"Злив" документів Пентагону - що треба знати

7 квітня видання NYT з посиланням на джерела в Пентагоні заявило про витік нібито "засекречених документів", які містять деталі плану США та НАТО щодо оснащення українських військових перед контрнаступом.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що витік секретних документів з США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації.

Адміністратором онлайн-групи В Discord, в якій з'явилися секретні дані, є 21-річний військовослужбовець розвідки Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра. Співробітники Федерального бюро розслідувань сьогодні, 13 квітня, арештували підозрюваного в публікації засекречених документів США.