Журналісти з'ясували, що можливий підозрюваний мав відношення до розвідки.

Журналісти з'ясували, хто міг злити "секретні" документи Пентагону. Адміністратором онлайн-групи В Discord, в якій з'явилися дані, є 21-річний військовослужбовець розвідки Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.

За інформацією видання The New York Times, Джек Тейшейра курирував інтернет-групу Thug Shaker Central, яка об'єднала близько 20-30 осіб на тлі спільної любові до зброї, расистських інтернет-мемів та відеоігор.

Два американських чиновника підтвердили, що слідчі хочуть поговорити з військовим про витік документів. При цьому один з них заявив, що у Тейшейра може бути інформація, що має відношення до розслідування.

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Журналісти The New York Times поспілкувалися з чотирма учасниками групи Thug Shaker Central. Один з опитаних заявив, що знає людину, яка оприлюднила документи, як мінімум три роки, зустрічався з ним особисто і називав його О. Г. Ще один з членів чату повідомив, що О. Г. мав доступ до документів розвідки завдяки своїй роботі.

Злив "секретних" документів Пентагону - що відомо

7 квітня стало відомо про "злив" документів Пентагону, в тому числі про війну в Україні. У зв'язку з цим в Пентагон скоротили число людей з доступом до секретної інформації.

При цьому журналісти видання The Washington Post припустили, що витік міг організувати молодий службовець однієї з військових баз США.

У свою чергу глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що витік документів Пентагону - суміш правдивої та неправдивої інформації.

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