За його словами, інформація у документах більше не актуальна.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що витік секретних документів з США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації.

Як пише Sky News, сьогодні, 12 квітня, Резніков виступив в іспанській столиці Мадрид. Там він розповів про цю ситуацію.

За словами міністра, будь-яка інформація, яка міститься в документах, більше не актуальна. На його думку, витоки були інформаційною операцією, спрямованою на отримання вигоди Росією та її союзниками.

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Витік секретних документів Пентагону

7 квітня видання NYT з посиланням на джерела в Пентагоні заявило про витік нібито "засекречених документів", які містять деталі плану США та НАТО щодо оснащення українських військових перед контрнаступом.

Пізніше CNN повідомило, що Україна нібито була змушена змінити військові плани через цю ситуацію.

В Офісі президента України знімки документів назвали "фотошопом" і російською ІПСО.

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