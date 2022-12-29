За його оцінкою, ворог не зможе підтримувати наявний рівень атак через виснаження запасів.

Росія, найімовірніше, продовжить завдавати ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС дав прогноз по майбутньому ракетному терору з боки країни-агресора.

За оцінкою Буданова, ворог не зможе підтримувати наявний рівень атак через виснаження запасів ракет і нездатність російської промисловості їх поповнити. Начальник української розвідки зазначив, що Іран досі не поставив ракети загарбникам. На його думку, причина у тому, що Тегеран побоюється нових санкцій з боку західних країн.

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Ракетні удари РФ по Україні

Як відомо, з початку жовтня Росія здійснила дев'ять масованих ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України. Крім того, загарбники атакують її дронами.

29 грудня Російська Федерація розпочала десяту масовану атаку по Україні. За останніми даними, у Харкові є "прильоти".

Радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що Росія планує випустити 29 грудня 100 ракет у кілька хвиль.

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