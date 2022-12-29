За словами головного українського розвідника, у війні проти України РФ "повністю зайшла в глухий кут".

Війна в Україні в даний час зайшла в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не можуть домогтися значних успіхів на полі бою.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив глава української військової розвідки Кирило Буданов. Він додав, що у зв'язку з цим Київ чекає від західних союзників більш сучасної зброї.

"Ситуація просто застопорилася. Вона не рухається", - сказав Буданов.

За словами головного українського розвідника, РФ "зараз повністю зайшла в глухий кут", зазнавши серйозних втрат, і, на його думку, Кремль вирішив оголосити ще одну мобілізацію призовників.

Щодо України, Буданов зазначив, що ЗСУ як і раніше не вистачає ресурсів для просування вперед у багатьох областях.

"Ми не можемо перемогти їх в усіх напрямках комплексно. І вони теж", - пояснив він. "Ми з нетерпінням чекаємо нових поставок зброї та прибуття більш досконалої зброї".

Видання нагадало про даны, згыдно з якими, після серії невдач російських військових, можливий ще один наземний наступ росіян з Білорусі на початку 2023 року. Цей удар може включати другу спробу захоплення Києва.

Буданов, однак, зазначив, що маневри російських військових в Білорусі проводяться з метою відвернути українські війська з полів битв на півдні і Донбасі на північ країни.

"На даний момент я не бачу ніяких ознак підготовки вторгнення в Київ або північні райони з боку Білорусі", - підкреслив Буданов.

Росія використовує Білорусь як плацдарм для атак, але Буданов вважає, що білоруське суспільство не підтримає подальшу участь у війні, а аналітики ставлять під сумнів рівень готовності її 48-тисячної армії. "Тому президент Лукашенко робить всі кроки, щоб не допустити катастрофи для своєї країни", - прокоментував Буданов.

Білорусь допомагає Росії у війні проти України

Напад на Україну 24 лютого почався з території Білорусі, коли російські військові вторглися в північні області саме з того боку. Противники спробували захопити Київ і ще ряд міст, але зазнали поразки і зазнали великих втрат в техніці і живій силі.

З білоруської території також не раз обстрілювали різні українські об'єкти.

Псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко тільки недавно зізнався, що підтримує Росію. Білорусь і РФ почали формувати спільне угруповання військ. Генштаб Збройних сил України попереджав, що загроза з Білорусі зберігається.

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