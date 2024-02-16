Ситуація на полях битв російсько-української війни залишається важкою, але не критичною.

У тривалій війні перемагає той, хто має потужнішу економіку та логістику, наголошує начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

За його словами, ситуація на полях битв російсько-української війни залишається важкою, але не критичною.

"Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше ― від підводних човнів до стратегічної авіації ― використовується вже давно", ― сказав Буданов.

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На його думку, жодні диво-технології, не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни ― значно важливішими є інші фактори.

"Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику", ― заявив Буданов.

Росії потрібно три мільйони артилерійських снарядів - деталі

Як повідомляв УНІАН, видання Forbes сьогодні опублікувало матеріал щодо потреб Росії у боєприпасах. У ньому заначалось, що країні-агресорці потрібно виробляти три мільйони артилерійських снарядів на рік, щоб мати вирішальну перевагу над українцями.

Так, Кремль вважає, що його армії потрібно випускати 15 000 снарядів на день, щоб довести українські сили до капітуляції та виграти війну у 2025 році. Це на 5000 снарядів більше, ніж російські батареї щодня випускають в Україні зараз, і на 9000 снарядів більше, ніж російська промисловість виробляє за добу.

Компенсувати дефіцит може або спробувавши відновити деякі з приблизно трьох мільйонів старих снарядів, які все ще знаходяться на довгостроковому зберіганні, або забезпечити додаткові поставки з Ірану та Північної Кореї.

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