Саме стільки росіянам треба виробляти снарядів на рік, щоб мати вирішальну перевагу над українцями.

Кремль вважає, що його армії потрібно випускати 15 000 снарядів на день, щоб довести українські сили до капітуляції та виграти війну у 2025 році. Це на 5000 снарядів більше, ніж російські батареї щодня випускають в Україні зараз, і на 9000 снарядів більше, ніж російська промисловість виробляє за добу.

Як повідомляє Forbes, щоб компенсувати дефіцит, у Кремля є два варіанти. По-перше, він може спробувати відновити деякі з приблизно трьох мільйонів старих снарядів, які все ще знаходяться на довгостроковому зберіганні. По-друге, Росія може спробувати забезпечити додаткові поставки з Ірану та Північної Кореї.

Російські сили зіткнуться зі "значною нестачею" своїх основних 152-міліметрових снарядів наступного року. За даними міністерства оборони Естонії, російські батареї на початку війни випускали до 60 000 снарядів на день. Через це запаси Росії швидко вичерпувалися.

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Через вісімнадцять місяців, наприкінці 2023 року, росіяни випускали лише 10 000 снарядів на день. За даними Міністерства оборони Естонії, до 2022 року російська промисловість була здатна виготовляти лише 400 000 снарядів на рік. Зараз виробництво нарощується.

Два роки війни сприяли подвоєнню або потроєнню витрат на оборонну промисловість РФ. Росіяни збільшили річне виробництво артилерійських снарядів до 2,1 мільйона.

Втім, це вдвічі менше від тієї кількості, яка б забезпечила Росії перемогу в Україні протягом цього року або наступного.

Втіха для росіян

На складах Росії може бути ще три мільйони старих снарядів, але "значна їх частина знаходиться в поганому стані", пишуть аналітики RUSI Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс.

Чи є у Ірану та Північної Кореї ще кілька мільйонів снарядів, з якими вони готові попрощатися? Чи зможе Росія дозволити собі багатомільярдну ціну? Незрозуміло.

"Якщо в цій жахливій проекції є якась втіха для росіян, то це те, що українцям ще більше важко постачати свою найпотрібнішу зброю. Зокрема, вони повинні знайти спосіб компенсувати раптове припинення допомоги наприкінці минулого року", - пише видання.

Американці були найбільшим постачальником артилерії для українців, передавши близько двох мільйонів снарядів за перші 18 місяців війни. Але восени минулого року республіканці в Конгресі США, прихильні до Росії, заблокували подальшу допомогу Україні.

Українські батареї перейшли від 10 000 снарядів на день до 2 000. Армія США розраховувала на розширення свого головного заводу боєприпасів у Техасі, яке збільшило б випуск до 1,2 мільйона снарядів на рік. Тепер це розширення під сумнівом. І навіть якщо воно продовжиться, снаряди, які армія виробляє в Техасі, в Україну не поїдуть. До тих пір, поки республіканці нарешті не погодяться проголосувати за допомогу.

Україна без допомоги США

13 лютого Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер його має підтримати Палата представників.

Натомість Палата представників США після дискусій щодо законопроекту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого.

The Hill писав, відмова лідерів Республіканської партії США організувати голосування щодо допомоги Україні підживлює нові зусилля законодавців обох партій, щоб знайти життєздатний "план Б", щоб допомогти союзнику США, який перебуває у війні, відбити вторгнення Росії на тлі скорочення поставок зброї.

При цьому, як інформує Forbes, Байден має повноваження навіть завтра надіслати Україні мільйони снарядів. Це бюрократично складний, але абсолютно законний спосіб.

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