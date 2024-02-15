Це змушує військове командування коригувати оперативні плани.

Україна продовжує намагатись компенсувати російську перевагу у живій силі та матеріально-технічних засобах, використовуючи більш сучасні системи й обладнання. Однак ці зусилля підривають регулярні затримки надання допомоги країн Заходу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни, посилаючись на слова заступника міністра оборони України, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Він заявив що Україна не може конкурувати з агресором за кількістю артилерійських снарядів, танків і солдатів, які ворог може виробляти. При цьому наша країна може досягнути переваги на полі бою, використовуючи високотехнологічну зброю.

Як наголошує Гаврилюк, ЗСУ довели, що добре підготовлена армія з більш досконалим озброєнням може перемогти противника з чисельною перевагою у живій силі й техніці. Вищі ударні можливості Сил оборони дозволяли послаблювати логістику і бойовий потенціал окупантів.

Відео дня

Особливо заступник міністра відзначив українські зусилля з широкої інтеграції можливостей ударних безпілотників у ЗСУ та підкреслив, що Україна має на меті поступово збільшувати співвідношення машин до людей на полі бою.

За його словами, прогрес України в розширенні використання безпілотників не замінює потреби війська у сучасних артилерійських системах та інших далекобійних засобах.Війна в Україні демонструє, що ключову роль на полі бою відіграє артилерія, а більшість російських втрат забезпечили українські РСЗВ та артилерійські підрозділи.

Водночас безпілотники мають деякі переваги над артилерією, зокрема у вартості. Однак вони більш вразливі до зовнішніх факторів, таких як РЕБ і природні умови. Гаврилюк додав, що БПЛА, якими зараз володіють українські війська, не здатні давати потрібний ефект на полі бою, який може забезпечити артилерія - наприклад, знищення польових укріплень або ворожої бронетехніки.

Посадовець розповів, що Україні слід зосередитися на комбінованих операціях з використанням безпілотників і артилерійських систем, щоб підвищити точність ударів та зберегти боєприпаси.

"Здатність України проводити такі комбіновані операції наразі залежить від західних поставок артилерійських снарядів, і Гаврилюк визнав, що дефіцит снарядів продовжує впливати на українські можливості та змушує Україну коригувати оперативні плани", - підсумували аналітики.

Війна в Україні - постачання боєприпасів

Нещодавно Bild писав, що Україні потрібно понад два мільйони снарядів на рік.

Ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий заявив, що по всій лінії фронту фіксується значний "снарядний голод". За його словами, першою жертвою може стати Авдіївка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що у світі все ще дуже багато артилерійських снарядів. Треба потроїти зусилля для того, щоб з їхніх складів привозити ці снаряди до Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: