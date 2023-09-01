За його словами. немає жодної причини вважати, що постачання озброєння буде повністю припинене.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов оцінив ймовірність того, що західні партнери повністю припинять підтримувати Україну у війні.

Так, відповідаючи на питання в інтерв’ю ТСН про те, які наслідки матиме таке можливе припинення постачання, Буданов відповів: "Важко буде, дуже важко. Чого обманювати".

Водночас він упевнений, що Захід повністю не припинить військову підтримку України.

Відео дня

"Це абсолютно питання не до мене. Це перше, що я вам хочу сказати. А, по-друге, немає жодної причини вважати, що постачання озброєння буде повністю припинене", - заявив Буданов у відповідь на питання, чи стане можливе припинення такою допомоги підставою йти на переговори.

Раніше Буданов прокоментував "повільний український контрнаступ"

Зокрема, з приводу заяв про "повільний контрнаступ" Буданов наголосив: головне, що українські захисники попри усе рухаються вперед.

Також Буданов прокоментував заяви в інформаційному просторі про те, що західним партнерам можуть не подобатись темпи контрнаступу в Україні. Він наголосив, що не розуміє, "чому комусь має подобатись чи не подобатись наша війна" і зазначив, що "Україна воює не для партнерів".

Раніше деякі західні ЗМІ зазначали, що за відсутності значного прогресу до настання зими США можуть припинити активну підтримку України, а Європа не здатна буде забезпечити Київ усім необхідним.

Вас також можуть зацікавити новини: