Водночас очільник розвідки каже, що ця ситуація не буде для нас катастрофічною.

З середини травня в Україні очікується досить важка ситуація, на фронті в тому числі.

Про це очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав в інтерв’ю ВВС, говорячи про прогнози.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - зазначив він.

За його словами, це стосується і фронту в тому числі.

"Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", - зауважив Буданов.

На уточнююче запитання, чи це токатиметься також внутрішньо-політичної ситуації відповів: "Мова про все".

Щодо попередніх досить позитивних прогнозів, зокрема, що "ЗСУ скоро будуть в Криму", очільник розвідки сказав, що ніколи не жалкував про озвучене.

"Я ніколи не жалкую про минуле. Взагалі про будь-яке. Те, що інколи ситуація різко кардинально змінюється - зрештою, якщо ви вже говорите про мої особисті слова, то наші підрозділи в Крим зайшли".

За словами Буданова, це прогнози реального часу і "якщо щось повертається трошки інакше – вибачте, це вносить свої корективи".

Він також зазначив, що не реагує на песимістичні прогнози Заходу, зокрема, що Україна може програти у війні вже цього року. На запитання, чи мають сенс взагалі такі песимістичні настрої, відреагував: "Послухайте, якщо ми з вами говоримо про сценарії, які розробляються, які можуть бути – так в будь-якому випадку є, скажімо так, позитивні для однієї зі сторін і негативні для другої зі сторін сценарії. Немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано – ну, цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще - а підстави вважати, що так буде, все ще є".

Визнаючи проблеми на фронті він підкреслив, що ці проблеми не сьогодні з'явилися, і не місяць тому, і навіть не три місяці тому.

"Це системна проблема, з якою ми стикнулися. І разом з тим треба пам'ятати, що Україна все ще існує", - зазначив Буданов.

Операції ГУР проти Росії

Як повідомляв УНІАН, ГУР МО України спільно з іншими силами оборони постійно проводить операції з ліквідації сил ворога як на окупованих територіях України, так і на території країни-агресора.

Одна з останніх гучних операцій - знищення стратегічного бомбардувальниа Ту-22М3. Так, 19 квітня Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські захисники вперше за час війни знищили російський бомбардувальник під час виконання ним бойового завдання – тоді РФ укотре атакувала українські міста ракетами.

Буданов розповів, що літак чатували близько тижня. За його словами, борт уразили на відстані 308 км. Його було уражено з радянського ЗРК С-200.

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