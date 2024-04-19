Російський літак ліквідували підрозділи Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з ГУР МО.

Українці вперше знищили російський бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук. "Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3", - поділився він.

Олещук додав, що цей літак є носієм крилатих ракет Х-22, якими супротивник б’є по мирних містах України. "Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території", - підкреслив командувач.

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За його словами, в ніч на 19 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними дронами. Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу - 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань - РФ.);

14 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. - РФ.);

12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря); 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

Командувач зазначив, що до відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

За його словами, в результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей: 2 крилаті ракети Х-101/Х-555; 14 ударних дронів типу Shahed-131/136; 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69; 2 крилаті ракети Х-22.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 19 квітня російська окупаційна армія атакувала місто Дніпро. Через ворожий удар спалахнув п'ятиповерховий будинок, він частково зруйнований.

На жаль, є загиблі. У Дніпрі пошкоджено житлову пʼятиповерхівку та обʼєкти цивільної інфраструктури. Станом на зараз у місті 2 загиблих та 16 поранених. Психологічну допомогу отримали 30 осіб.

У Синельниківсьому районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано.