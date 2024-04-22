За словами шефа української розвідки, наразі загрози для столиці немає.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що припущення про повторний наступ росіян на Київ є безпідставними.

Як заявив Буданов в інтерв'ю "BBC-Україна", станом на зараз безпосередньої загрози для Києва немає, хоч чутки про те, що РФ нібито планує новий наступ, посилюються.

"Станом на зараз (загрози для Києва - УНІАН) – абсолютно немає", - заявив Буданов.

Як нагадала інтерв'юерка, директор ЦРУ Вільям Бернс розповідав, що приїжджав напередодні російського вторгнення в Київ і передавав інформацію про плани росіян, в тому числі щодо висадки в Гостомелі російського десанту. Бернс розповів, що Зеленський вважав цю інформацію бездоказовою і не вірив в це, що Путін аж настільки божевільний.

"Я дуже поважаю пана Бернса. Особисто його знаю. В принципі, пишаюсь цим знайомством моїм. І я думаю, що це не було б коректно публічно коментувати його вислови. Так само, я думаю, що він не погодився б зробити те саме, якщо б ви його запитали про мене. Він свою позицію висловив. Ви можете її сприймати чи не сприймати. Це ваша особиста справа", - зазначив Буданов.

При цьому він підтвердив, що українська розвідка мала цю інформацію теж. Він нагадав, що ГУР напередодні вторгнення РФ заявляло, що ситуація загрозлива та показало ймовірний розвиток подій. Інші деталі цієї історії Буданов відмовився коментувати.

Загроза наступу на Київ

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наземна операція з участю західних військ в Україні може бути потрібною "в якийсь момент". Таким чином він підтвердив свою заяву щодо можливого розміщення військ Заходу на території нашої держави. Він також заговорив пр ймовірність наступу на Київ.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував заяви про те, що російські окупаційні війська можуть спробувати знову спробувати наступати на Київ.

"Ви самі сказали, що це його припущення. Припущень може бути дуже багато. Знаєте, в припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву. Але ж цього по факту нема", - сказав Буданов.

Генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ Олександ Павлюк заявив, що Київ має три лінії оборони.

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