Глава ГУР стверджує, що йдеться про пристойну кількість.

Головний розвідник України, Керівник ГУР Кирило Буданов згадав про "таємницю" у питанні поставок ракет Україні з боку партнерів і уточнив, що йдеться про пристойно велику кількість.

Питання обсягів військової допомоги Буданов прокоментував журналістам ICTV, за підсумками 19-го засідання у форматі"Рамштайн" (зустріч пройшла 14 лютого).

За його словами, підтримка України залишається "непохитною". Буданов сподівається, що вона залишиться такою і надалі. Особливо сильно партнери допомагають ракетами, уточнив він.

"Особливо можу відзначити підтримку з надання додаткових ракет для нашої протиповітряної оборони та ракет для протикорабельної оборони", - заявив Буданов.

На зустрічне запитання журналістів про те, хто і скільки дає ракет, глава ГУР відповів наступне:

"Ні, вибачте, це таємниця. Але по ракетах на протиповітряну оборону кількість досить-таки пристойна"

У Міноборони уточнили підсумки останньої зустрічі "Рамштайн"

Питання результативності 19-го засідання формату "Рамштайн" також прокоментував глава Міноборони Рустем Умеров. За словами чиновника, ППО України сильно посилять - очікується, що партнери дадуть ще більше систем і ракет. Водночас обсяги ймовірних поставок чиновник не став деталізувати.

Також він уточнив, що щодо винищувачів F-16 сторони планують дотримуватися домовленостей, узгоджених раніше.

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