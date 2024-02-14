Голова місії України при НАТО дала свою оцінку.

На сьогоднішній зустрічі Контактної групи з оборони України, більш відомої як "формат "Рамштайн", коаліція відзвітує про те, як проходить підготовка до передачі американських винищувачів F-16 Україні.

Про це розповіла голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко в розмові з журналістами, пише Громадське радіо. "Я думаю, що після засідання, можливо, буде якась більше детальна інформація, але зараз поки що все по плану. І весна 2024 - це з реалістичних строків (передачі літаків Україні, - ред.), які у нас називались", - зазначила вона.

Галібаренко нагадала, що підготовка складається з низки задач: не лише утримання літаків та навчання персоналу й пілотів, а й підготовка необхідної інфраструктури. Вона додала, що не всі українські злітно-посадкові смуги готові до F-16.

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Засідання "Рамштайну" 14 лютого: що відомо

Сьогодні у Брюсселі має відбутися засідання Контактної групи з оборони України, воно проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін скасував поїздку до Брюсселя через госпіталізацію. Водночас вчора у Пентагоні заявили, що він планує взяти участь в онлайн-засіданні "Рамштайну".

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