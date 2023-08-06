Публічні заяви головного розвідника України створюють певні проблеми Кремлю.

Українська військова розвідка змогла спровокувати репресії в оточенні президента РФ Володимира Путіна. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.

Кілька тижнів тому Буданов в одному з інтерв'ю розповів, що українська розвідка має власні джерела інформації в оточенні російського президента. Це було озвучено навмисно, щоб росіяни почали шукати зрадників нагорі, натякнув розвідник.

"Вони вже розуміють, що у нас є свої джерела. Інформація завжди була зброєю – хай перевіряють, хай шукають. Насправді так і є, але завжди, так би мовити, [ці пошуки] дають неправильні результати", – відзначив Буданов.

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В якості прикладу голова розвідки навів випадок, який стався ще до початку повномасштабного вторгнення. Коли в одній "команді" стався витік, російські спецслужби почали перевіряти абсолютно всіх, хто міг мати доступ до закритої інформації.

"Почали перевіряти всіх, хто має близьких, контакти, родичів на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у кожного. Лише за результатами цієї справи троє осіб були позбавлені волі, 31 особа була звільнена та переведена в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапляв під певний прес. Тобто вони самі паралізували свою роботу", – розповів Буданов.

Він зазначив, що кожного разу, коли ГУР отримує "очевидні факти", росіяни починають проводити внутрішні розслідування, які насправді "нічого не змінять".

Джерела ГУР в оточенні Путіна

У середині липня Кирило Буданов в розмові з кореспондентом Reuters повідомив, що ГУР нібито має власних інформаторів в оточенні Путіна. Наскільки це правдива заява можна судити за рештою його відповідей в тому ж інтерв’ю.

Наприклад, Буданов прямо зазначив, що на самому початку війни – у 2014 році – Україна програла інформаційну війну Росії. Але зараз ситуація змінилася на протилежну, і війну за думки людей виграє Україна.

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