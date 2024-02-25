За словами Євгена Дикого, росіянам навіть не обов'язково захоплювати весь Куп'янськ.

З військового погляду росіянам навіть не обов'язково захоплювати весь Куп'янськ, що у Харківській області. Про це в ефірі 24 каналу сказав ветеран війни з Росією, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, окупанти не так хочуть захопити саме місто, як залізничну станцію в одному селі, що неподалік від Куп'янська.

Військовий пояснив, що загарбникам важливіший східний берег річки Оскіл, де розташовується залізнична станція в селищі Куп'янськ-Вузловий, яка є дійсно критично-важливою для ворога, адже якщо вони її візьмуть, у них з'явиться можливість підвозу боєкомплектів та техніки залізничним транспортом з глибини Росії на поле бою. У такому випадку росіяни зможуть забезпечити все угруповання на Слобожанській ділянці фронту.

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"Це було б для них дуже серйозне логістичне досягнення. А війна значною мірою якраз про те, хто та як організує логістику для своїх військ. Тому за Куп'янськ-Вузловий точно будуть дуже серйозно битися", – вважає Дикий.

Боротьба за Куп'янськ

Президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський заявив, що оборонна лінія на Харківщині дуже непогана.

Водночас, за його словами, допомога потрібна як Куп'янську, так й у цілому Харківському регіону.

Раніше воєнний експерт Олександр Мусієнко сказав, що Україна зробила висновки з Бахмуту і не повторила помилки у Авдіївці. При цьому Куп'янськ для ворога є дуже амбітною ціллю.

За словами аналітика, для росіян дуже бажано було б зараз вийти на Оскіл, захопити Куп'янськ, після чого рухатися на з'єднання з Лиманським угрупованням. І далі вони можуть розвинути цей наступ до північної частини Донецької області та паралельно загрожувати Харківщині.

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