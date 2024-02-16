Ворог увечері випустив КАБи на мирний населений пункт.

Вчора ввечері окупанти здійснили обстріл керованими авіабомбами по селу Чорне Куп'янського району Харківської області. Три людини загинуло та є двоє поранених.

Як повідомила Поліція Харківської області, у селі зруйновано приватний будинок та автомобіль.

"Загинули 3 людини: 58-річна жінка, 56-річний чоловік та 17-річна дівчина. Поранені 54-річна жінка та 53-річний чоловік", - зазначають правоохоронці.

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Протягом 15 лютого військові РФ завдавали удари по населених пунктах також Харківського та Чугуївського районів. У селі Липці Харківського району пошкоджений будинок. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ та села Білий Колодязь Чугуївського району пошкоджені будинки.

Також ворог продовжує обстріл області і сьогодні. Зокрема, під вогнем були село Катеринівка Куп'янського району, села Кудіївка, Синьківка, Берестове, Котлярівка, Іванівка, Охрімівка, Мала Вовча, Бударки та інші населені пункти.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що сьогодні поблизу с. Довгеньке Ізюмського району двоє людей загинули, ще один травмований внаслідок підриву на боєприпасі. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні.

Рятувальники наголошують, що деокуповані території буквально "усіяні" вибухонебезпечними предметами. Мешканців закликають пересуватись лише перевіреними шляхами, не торкатись підозрілих предметів, не намагатись їх переміщати та одразу повідомляти про знахідку за номером 101 або 102.

Обстріли Харківської області

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Вільхуватській громаді Харківської області, внаслідок удару загинули чоловік та дружина. Він інформував, що зафіксували приліт двох ворожих КАБів, один з яких влучив в автомобіль з цивільними. Синєгубов повідомив, що є щонайменше двоє загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина, попередньо - двоє поранених. Згодом Синєгубов повідомив, що поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, її дані встановлюються.

Харківщина перебуває під постійними обстрілами росіян, практично щодня від агресії гинуть мирні люди.

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