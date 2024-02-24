Глава держави визнає, що треба, аби вчасно приходила міжнародна військова підтримка.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що оборонна лінія українського захисту у Харківській області дуже непогана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо.

Зокрема, бельгійський журналіст від імені міського голови Куп'янська запитав у Зеленського, чи погоджується той з думкою мера, що Захід має перестати обіцяти, а терміново надавати зброю зараз, поки не занадто пізно.

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"Чи я погоджуюсь? Авжеж усім зрозуміло, що та оборонна підтримка, яка нам надається - важливо, аби вона приходила вчасно. Бувають затримки", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що допомога потрібна як Куп'янську, так й у цілому Харківському регіону.

"Але я хочу вам сказати і нагадати мерові, що реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже-дуже непогана. Завдяки нашим людям, але й завдяки оборонній підтримці наших партнерів. І про це треба не забувати. Авжеж, кожен день забирає людей, і тому знервованість і такий настрій меседжів мера зрозумілі. Але ми повинні бути і вдячними за те, що ми не на одинці проти такого ворога. І треба про це також не забувати", - наголосив Зеленський.

Ситуація на фронті - важливі новини

Днями стало відомо, що Сили оборони вийшли з Авдіївки Донецької області. На думку експертів з Центру стратегічних комунікацій, ця "звитяга" не дасть ворогу жодних стратегічних переваг.

Натомість, на думку воєнного аналітика Олександра Мусієнко, після взяття Авдіївки, РФ може збільшити тиск на Куп'янськ. Це може стати новою політичною ціллю Путіна напередодні виборів.

Про те, що війна в Україні змінюється і здійснюється перехід до нової фази, заявив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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