При цьому він попередив, що в Кремлі будь-яку поразку можуть продати як перемогу.

Російський диктатор Володимир Путін зможе заявляти, що одну з цілей так званої "СВО" досягнуто - для захисту від НАТО створено буферну зону, не беручи до уваги як нюанс, що вона проходить територією РФ.

Про це сказав ветеран Легіону "Свобода Росії", журналіст Олексій Барановський в інтерв'ю Radio NV, коментуючи вимогу Путіна про створення "буферної зони". Як сказав Барановський, Путін "закладається на мінімалістичний можливий результат" розпочатої ним війни.

"Найголовніше, це питання в тому, де саме будуть проходити ці буферні зони. Путін же не каже, де вони будуть проходити... Звичайно, вони намагатимуться просунути буферну зону на територію України. Але знову ж таки, все залежить від того, де їх зможуть зупинити Сили оборони України. Тому Путін просто закладається на мінімалістичний можливий результат", - пояснив ситуацію журналіст.

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За його словами, Путін створює можливість для себе заявити, що одну з цілей СВО досягнуто - буферні зони створено.

"А те, що вони створені на території Курської або Бєлгородської області, це вже нюанс, на якому не обов'язково загострювати увагу. Тобто, якщо у Путіна піде щось не за планом, а ми всі працюємо над тим, щоб у нього все пішло не за планом, то він зможе "відповзти" ось на цю історію про буферні зони. Ми не вперше вже чуємо таке в його виконанні. А ось де вони будуть проходити, ось це все залежить від дій ЗСУ і Сил оборони", - сказав Барановський.

Водночас він підкреслив, що в Кремлі будь-яку поразку можуть продати як перемогу.

"Вони ж розповідають чому взагалі вторглися в Україну: тому що передбачили удар там агресивного НАТО. Ось і зараз скажуть: "Так, дивіться, ми створили буферну зону, і тепер ніяке агресивне НАТО на нас не нападе". Тож тут словесна еквілібристика. Вона цілком собі в дусі Кремля. Але це ті позиції, на які Путіна потрібно змусити відкотитися", - прокоментував Барановський.

Ветеран підкреслив, що все вирішується тільки на полі бою, а у глави РФ є "мінімальний сценарій":

Він намагатиметься просунути лінію фронту і буферної зони вглиб території України. Однак не думаю, що у нього будуть великі успіхи під час цієї літньої компанії".

За його словами, ситуація на полі бою на сьогоднішній день складна, але контрольована:

Бої тривають, але особливих успіхів у російських окупаційних військ наразі немає".

Ідея про буферну зону

Російський диктатор Володимир Путін днями заявив, що РФ почала створювати "буферну зону" на кордоні з Україною. Він сказав, що російські війська вже нібито вирішують це завдання. За даними ЗМІ, йдеться про 15-20 кілометрову зону біля кордону з РФ на території Сумської та Харківської областей.

Повідомлялося також, що заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв пригрозив Україні та її західним союзникам, що "буферна зона", яку хоче створити Росія, може зайняти практично всю Україну. Однак, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, на втілення такого плану в життя Росії доведеться витратити десятиліття і близько третини свого населення.

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