Кремлівський диктатор також укотре звинуватив ЗСУ в обстрілі "цілей у прикордонні, які не мають військового значення".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що доручив створити вздовж кордону України та РФ буферну зону безпеки. За його словами, російські війська вже нібито вирішують це завдання, пишуть росЗМІ.

"Наші Збройні сили активно придушують вогневі точки противника, робота йде", - сказав російський диктатор.

Також Путін назвав "терористичними" методи, які використовують ЗСУ. Він звинуватив українських військових у тому, що вони нібито "обирають для обстрілів у прикордонні цілі, які не мають військового значення".

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"Мирні об'єкти, будинки, людей. Події сьогоднішнього дня тільки підтверджують те, що мною щойно було сказано", - додав глава Кремля.

Створення буферної зони між Україною та РФ - важливі новини

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з "Коаліцією охочих" висловився про ідею створення буферної зони в 15 кілометрів. За його словами, ця ідея на сьогодні не є живою. Президент запевнив, що Україні офіційно поки ніхто не пропонував таку ідею.

Крім того, на початку травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив про те, що буферна зона, створена українськими військовими біля Курщини, залишається актуальною. На його думку, Україна показала, що здатна контратакувати, бити і гнати ворога, зокрема й на його землі.

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