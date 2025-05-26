На думку аналітиків, припинення західної військової допомоги Україні є єдиною реальною надією Росії на перемогу в цій війні.

Російський лідер Володимир Путін використовує удари по українських містах і агресивні риторичні кампанії для підриву морального духу українців і переконання Заходу в тому, що перемога Росії в Україні неминуча і що підтримка України марна. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), коментуючи останні російські атаки на Україну.

У звіті наголошується, що вимоги Росії не змінилися за останні три роки війни та ігнорують той факт, що ситуація на полі бою різко змінилася, і російські наступи значно сповільнилися.

"Однак Путін, як і раніше, глибоко прихильний до відволікання від реалій ситуації на полі бою, оскільки припинення західної військової допомоги Україні є єдиною реальною надією Росії на перемогу в цій війні", - вважають в ISW.

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Аналітики зазначають, що Путін, мабуть, вважає, що значні удари по українських містах і агресивна російська риторика проти НАТО і східноєвропейських держав відвернуть достатньо уваги від повільного, виснажливого просування Росії на сході України:

"Путін, можливо, розглядає поточне обговорення можливого припинення вогню або мирної угоди про припинення війни як ще один критичний момент серед прихильників України і має намір викликати почуття безнадії в Україні та на Заході і відрадити європейські столиці та США від подальшої допомоги Україні, хибно зображуючи перемогу Росії як неминучу".

При цьому російські чиновники намагаються приховати посилення економічних і матеріальних обмежень Росії, які заважають їй досягати значних успіхів на полі бою, зазначають аналітики.

Зокрема, Росія віддала пріоритет швидкому розгортанню низькоякісних військ з мінімальною підготовкою і бойовим досвідом заради незначних успіхів, що ще більше ускладнює здатність російських військ проводити складні операції. Також російська оборонно-промислова база не може виробляти бронетехніку та артилерійські системи такими темпами, які б компенсували нинішній темп втрат Росії.

"Кремль, можливо, переоцінює свою здатність підтримувати довгострокові військові дії і, мабуть, переглядає пріоритети своїх зусиль, щоб переконати Захід поступитися російським вимогам у світлі економічних і військових обмежень Росії", - наголошують аналітики.

Війна в Україні

Раніше аналітики зазначали, що потенціал Росії на полі бою в Україні почав слабшати, і літній наступ може стати останньою можливістю для Москви прорвати українську оборону, адже до наступного року вона зіткнеться з серйозною нестачею живої сили і озброєння.

При цьому навіть якщо Росії вдасться захопити більше української території, Кремль навряд чи досягне своєї заявленої мети - захопити повний контроль над чотирма регіонами, які він незаконно анексував восени 2022 року.

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