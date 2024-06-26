Контраст між двома сторонами столу навряд чи міг бути різкішим.

Перша спроба українців домогтися миру почалася, щойно почалося повномасштабне вторгнення РФ. У той час президент Володимир Зеленський мав два головних пріоритети: звернутися до світу з проханням допомогти Україні захиститися та закликати диктатора Володимира Путіна оголосити перемир’я, пише Time.

"Нам потрібно поговорити про кінець цього вторгнення. Ми повинні говорити про припинення вогню", - сказав він наступного дня після початку вторгнення.

Наступного тижня на півдні Білорусі розпочався перший раунд мирних переговорів. Контраст між двома сторонами столу навряд чи міг бути різкішим. Росіяни з'явилися в ділових костюмах і краватках. Глава української делегації Давид Арахамія був у чорній бейсболці.

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"Наша справа була антидипломатією, починаючи з дрес-коду. Вони починали з легалізації, а я казав: "Мені не потрібна ця фігня, розберись у звичайних термінах", - сказав тоді Арахамія.

Протягом шести тижнів учасники переговорів досягли контурів угоди. В обмін на надійні "гарантії безпеки" з боку Росії та інших країн Україна погодилася б відмовитися від планів вступу до альянсу НАТО та прийняти статус "постійного нейтралітету". Пропозиція дала Путіну шанс претендувати на хоча б часткову перемогу. Його головним виправданням для початку вторгнення було не допустити вступ України до НАТО, і Зеленський запропонував йому виконати це бажання. Він також був готовий поступитися територією в обмін на мир.

Кремль, схоже, був готовий розглянути ці умови. Але наприкінці квітня 2022 року мирний процес зірвався з кількох причин. Учасники українських переговорів були нажахані масовими звірствами, які вчинили російські війська, особливо в Бучі, і вони закликали Зеленського вийти з переговорів. Позиція США та Європи мало сприяла їхньому розвитку. Західні союзники України відмовилися дати тверду обіцянку зупинити вторгнення Росії в майбутньому.

"Насправді вони порадили нам не вдаватися до ефемерних гарантій безпеки", - пізніше сказав Арахамія.

Без таких гарантій з боку Заходу українцям залишилося б покладатися на добросовісність росіян.

Іншою причиною провалу цих переговорів був стан бойових дій. У перший рік вторгнення українські збройні сили здобули дивовижні перемоги. Вони перемогли Росію в битві під Києвом тієї весни, змусивши загарбників відійти приблизно з половини землі, яку вони окупували. Восени росіяни зазнали нових поразок у північно-східному районі Харкова та південному місті Херсон.

Коли Україна здобувала позиції, її союзники закликали Зеленського відновити мирні переговори з позиції сили.

"Коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, скористайтеся нею. Ловіть момент", - сказав генерал США Марк Міллі, тодішній голова Об’єднаного комітету начальників штабів, після того, як росіяни відступили з Херсона в листопаді 2022 року.

Але українці відкинули його пораду. Коллега Міллі в Києві заявив, що мирні переговори можуть початися лише після звільнення всієї території України. Зеленський відчував те саме: навіщо зупинятися, коли він мав імпульс?

Низка перемог у перший рік вторгнення переконала Зеленського, що війна продовжуватиметься "за тією ж траєкторією". Тим не менш, він не міг ігнорувати тиск з боку своїх союзників, які закликали його розглянути шляхи досягнення врегулювання з Путіним. Як компроміс Зеленський запропонував амбітний план, який назвав "Формула миру".

Чи можливі мирні переговори з РФ - що вже повідомлялося

Напередодні ініційованого Києвом саміту миру в Швейцарії (проходив 15-16 червня без участі РФ) Володимир Путін висунув вимоги нібито для припинення війни в нашій країні. Зокрема, диктатор зажадав відмови від низки областей - Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської. Українська влада не раз наголошувала, що не погоджуватиметься на ультиматуми росіян.

За підсумками саміту миру десятки держав підтримали декларацію, в якій йшлося про те, що під контроль Києва потрібно повернути Запорізьку атомну електростанцію. Крім того, повідомлялося, що може бути проведено другий саміт миру, на який можливе запрошення представника Росії.

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