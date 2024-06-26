25 червня у Люксембурзі відбулася перша міжурядова конференція, присвячена вступу України до Євросоюзу.

Тривалість переговорів з Євросоюзом щодо вступу України може зайняти менше часу, ніж раніше, у випадку з деякими іншими країнами, і цілком реалістична дата - 2030 рік, розповіла посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, що пара років може бути занадто мало. Але досі я бачила в Україні велику рішучість і велику завзятість рухатись швидко. Тому я насправді думаю, що у випадку з Україною це може зайняти менше часу, ніж раніше, у випадку з деякими іншими країнами. Вважаю, що 2030 рік – це дуже реалістична дата", - сказала вона.

Водночас Матернова наголосила, що це не означає, що процес вступу України до Євросоюзу вже незворотний, адже, судячи з минулого досвіду, могли й бути причини для зворотності.

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"Ось якщо, скажімо, країна перетворилася на диктатуру, то, напевно, - у житті в цьому сенсі немає нічого незворотного, так? Але якщо ви запитаєте, чи це є твердим зобов'язанням, і чи перебуваємо ми з Україною на шляху до ЄС, то я відповіла б рішучим "так". І насправді це не можна було сказати до повномасштабного вторгнення", - пояснила посол.

Україна в ЄС - останні новини

Як раніше писав УНІАН, нещодавно Рада ЄС погодила початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Вже 25 червня ЄС розпочав підготовку до міжурядових конференцій з цими країнами.

"Я вдячний Раді ЄС за тверду політичну волю. Ми з нетерпінням чекаємо 25 червня, коли Україна та ЄС проведуть свою першу міжурядову конференцію, яка фактично покладе початок процесу переговорів", - відреагував український президент Володимир Зеленський.

Як відомо, Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до повноправного членства в ЄС Україні залишилося всього три кроки. За його словами, вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

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