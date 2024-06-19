Деталі нової мирної зустрічі готують робочі групи, поділився очільник Адміністрації президента української держави.

Уже відбувся саміт миру у Швейцарії, і Україна може запросити представника РФ на наступну зустріч із міжнародними партнерами для вироблення формули майбутніх мирних переговорів.

Таку інформацію розмістило агентство Bloomberg, посилаючись на слова глави Адміністрації президента України Володимира Зеленського - Андрія Єрмака. За його словами, робочі групи готують деталі для нової зустрічі для досягнення миру на українській землі.

За словами Єрмака, результати роботи цих робочих "стануть частиною цього спільного плану, який буде підтриманий низкою країн" на другій зустрічі. "Ми думаємо, що можна буде запросити представника Росії", - заявив очільник ОП.

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Президент Швейцарії Віола Амгерд говорила, що російський диктатор Володимир Путін зможе взяти участь у другому саміті миру, попри те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

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У мирному саміті, організованому українською стороною в середині червня, взяли участь кілька організацій і 101 держава. Після заходу було підписано підсумкову декларацію - документ підтримали чотири організації та 80 країн-учасниць.

Підписувати декларацію не захотіли представники Об'єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Саудівської Аравії, Ватикану, Індії, Бразилії, Лівії, Бахрейну, Індонезії, Колумбії, ПАР, Мексики й Таїланду. Потім свої підписи відкликали Йорданія та Ірак.

Варто зазначити, що в підсумковій декларації саміту йшлося про те, що потрібно повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль української сторони і знову забезпечити нашій країні доступ до деяких морських портів.

Напередодні старту мирного саміту Володимир Путін висунув ультиматуми нібито для завершення війни проти українців. Зокрема, ватажок РФ сказав, що наша держава має повністю відмовитися від Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Українська сторона наголосила, що не погодиться на ультиматуми з боку ворога.

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