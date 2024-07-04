'Це криза': ВПС США хочуть позбутися свого найкращого в історії винищувача, - The Telegraph

Обслуговування винищувачів, які претендують на передчасне списання, коштує майже півмільярда доларів на рік.

Військово-повітряні сили США поспішають позбутися своїх невидимих ​​винищувачів Lockheed Martin F-22 Raptor. Головний аргумент: 32 найменш модернізовані версії Block 20 надзвукового винищувача-невидимки п’ятого покоління непридатні для бойових дій, а разом їх обслуговування коштує майже півмільярда доларів на рік.

Як пише The Telegraph, F-22 є найпотужнішим, найдосконалішим винищувачем на озброєнні США. Ймовірно, це найбільший винищувач, побудований на сьогодні. Але утримання старих F-22 в експлуатації є непомірно дорогим, тоді як ВПС намагаються фінансувати низку нових можливостей, включаючи нові винищувачі, бомбардувальники, радіолокаційні літаки, безпілотники, супутники та балістичні ракети з ядерними боєголовками.

Що не так з F-22

Але згідно з новим звітом Управління звітності уряду США, заплановане списання майже 30-річних Block 20 F-22 призвело б до послаблення сил Raptor. Наразі ВПС заборонили ліквідувати будь-які F-22 принаймні на кілька років.

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Це тому, що Block 20 є тренувальними літаками. Без них ВПС повинні були б призначити деякі з своїх модернізованих Block 30/35 F-22, які мають покращені датчики та зброю, для виконання навчальних завдань. Кінцевим результатом буде глибоке скорочення кількості F-22, доступних для бою.

"Повітряні сили не задокументували, як вони будуть проводити тренування або випробування F-22 – поточні функції Block 20 – без літаків Block 20. У ньому також не задокументовано виклики, з якими можуть зіткнутися бойові підрозділи, якщо готові до виконання завдань літаки Block 30/35 будуть використовуватися для навчання або випробувань замість Block 20", - йдеться у документі Управління звітності уряду США.

Сьогодні існує 150 боєздатних Block 30/35. Якщо і коли ВПС знімуть з експлуатації Block 20, залишиться лише 129 боєздатних Block 30/35. Решта діючих F-22 будуть направлені на навчання або випробування.

На аеродромі з шістьма передовими ескадрильями, які літають на F-22 – п’ять у діючих ВПС, одна – у ВПС Національної гвардії – ситуація була б ще жахливішою. Зі складними датчиками та делікатним покриттям, що обманює радари, F-22 є вибагливим та потребує обслуговування. За даними Управління звітності уряду США, ескадрильї потрібно 24 реактивні літаки, щоб забезпечити 12 реактивних літаків, доступних для польоту в будь-який день.

Тому на практиці немає 150 боєздатних F-22. Є 75. Виведення з експлуатації Block 20 зменшить це число до 64 або 65. Це жахливо мало, враховуючи величезну відповідальність, яку несуть ескадрильї Raptor. Військово-повітряні сили, та й справді вся армія США та армія найближчих союзників, розраховують на цю крихітну силу F-22, щоб очолити боротьбу за контроль над повітрям у великій війні, скажімо, з Китаєм.

Враховуючи ставки, ВПС повинні бути надзвичайно обережними щодо списання одного F-22, не кажучи вже про понад 30 з них. Особливо враховуючи, що умовна заміна F-22, винищувач наступного покоління Air Dominance, знаходиться у бюджетному полоні, починаючи з 2026 року.

Якщо ВПС і Конгрес США не знайдуть способу оплатити програму NGAD і Конгрес дозволить ВПС вивести з експлуатації 32 старі F-22, ВПС незабаром можуть опинитися в небезпечному становищі: з необхідністю втратити контроль над повітрям на користь зростаючих та модернізованих китайських військово-повітряних сил зі скороченням та старінням парку F-22 – і без допомоги на горизонті протягом потенційно десятиліть вперед.

Криза винищувачів

Неймовірно, але ці 32 старших Block 20 – не єдині винищувачі, яких ВВС хочуть достроково списати. Служба також хоче скоротити половину своїх винищувачів-бомбардувальників Boeing F-15E Strike Eagle, одночасно скорочуючи кількість нових F-15EX, які вона купує.

Ці скорочення викликали б менше занепокоєння, якби інший серійний винищувач ВПС, Lockheed Martin F-35 Lightning II, не був такою катастрофою. Повітряні сили відстають на десятиліття та перевищують бюджет на сотні мільярдів доларів порівняно з початковим планом придбання понад 1700 літаків F-35. Жодного нового F-35 не було отримано протягом року.

"Повітряні сили переживають кризу винищувачів. Але цю кризу не вирішить списання тренувальних літаків і скорочення сили переваги в повітрі, яка, ймовірно, вже занадто мала", - пише видання.

Інші новини ВПС США

У звіті Рахункової палати США йдеться про те, що станом на березень 2023 року лише 55% винищувачів F-35 здатні виконувати бойові завдання.

Наприкінці травня в США розбився експериментальний винищувач F-35 вартістю 135 мільйонів доларів.

У Туреччині заявили, що їхній новий винищувач KAAN кращий за американський F-35, оскільки має два двигуни, що означає більшу потужність, а його радари "бачать" на більшу відстань.

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