Турецька компанія TAI має намір поставити 20 винищувачів п'ятого покоління KAAN до 2028 року.

Генеральний директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Темел Котіл поділився важливою інформацією щодо національного бойового літака KAAN, заявивши, що турецький винищувач кращий за американський F-35. Про це повідомляє видання Turkiye Newspaper.

"Цей літак кращий, ніж F-35. F-35 несе 6 тонн, цей несе 10 тонн боєприпасів. У нього два двигуни порівняно з одним двигуном F-35. Наявність двох двигунів означає більшу потужність, а радари "бачать" на більшу відстань", – говорить Темел Котіл.

Найбільш цікавою є інформація відносно планів будівництва KAAN. За словами гендиректора, Туреччина планує до 2028 року поставити своїм Повітряним силам 20 таких винищувачів, а в період з 2030 по 2033 рік – "набагато більше".

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При цьому у кінці десятиліття KAAN повинен отримати новий двигун турецького виробництва: наразі літак використовує американський General Electric F110-GE-129.

Експерти сприйняли заяву у якості піар-ходу. Тим паче, що, на їхню думку, Туреччина буде змушена шукати сторонніх покупців на свій літак, щоб уникнути стрімкого росту собівартості машини. Серед потенційних партнерів програми називають Пакистан.

Україна хоче отримати нові винищувачі

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що Україна може закупити турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN. "Ми не тільки купимо, але й будемо використовувати. Ми знаємо, де його використовувати", – заявив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

Однак це точно не питання найближчого часу, адже літак ще не готовий. Поки що основні сподівання Києва пов'язані з винищувачами четвертого покоління F-16, які, за останніми даними Україна повинна отримати "протягом місяців".

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