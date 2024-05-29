Винищувач впав біля міжнародного аеропорту в Альбукерке. Пілот госпіталізований до лікарні Університету Нью-Мексико.

У США біля міжнародного аеропорту Альбукерке, штат Нью-Мексико розбився винищувач F-35 вартістю 135 мільйонів доларів, пілот госпіталізований.

Як повідомляє CBS News з посиланням на чиновників Міністерства оборони, літак був дослідною моделлю винищувача F-35 вартістю 135 мільйонів доларів, яку постачала компанія Lockheed Martin. За словами чиновників, літак вилетів з Альбукерке та прямував на авіабазу Едвардс у Південній Каліфорнії, що знаходиться більш ніж за 1100 кілометрів від Альбукерке.

На відео, розміщеному в соціальних мережах, видно, як обгорілі уламки літака горять у полі на узбіччі дороги, а пожежники намагаються загасити полум'я.

За повідомленням CBS News, пілот був у свідомості і його доставили до лікарні Університету Нью-Мексико. Невідомо, чи був пілот військовослужбовцем ВПС, чи цивільною особою.

New York Post зазначає, що це вже друга авіакатастрофа за участю військового літака в Нью-Мексико за два місяці. У квітні F-16 Fighting Falcon впав у віддаленій місцевості поблизу авіабази Холломан у південній частині штату.

Винищувачі F-35 - що відомо

Існує три версії винищувача F-35 - варіант для Повітряних сил США (F-35A), літак для Корпусу морської піхоти США і ВМС Великої Британії (F-35B) і модифікація для ВМС США (F-35C).

Головна особливість літака - низька радіолокаційна помітність. Стандартне бойове завантаження в стелс-режимі - дві керовані бомби і дві ракети класу "повітря-повітря" AIM-120C AMRAAM. Крім того, F-35 офіційно сертифікували для перевезення ядерних бомб B61-12. Серед недоліків F-35 експерти називають високу ціну.

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