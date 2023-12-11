Глава держави переконаний, що Росія не зможе окупувати усю Україну і російським загарбникам не вдасться реалізувати озвучені цілі.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не пробачить Росії повномасштабну загарбницьку жорстоку війну - це момент неповернення. Про це президент України сказав під час розмови з представниками латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі.

"Ніхто не хоче пробачати Росію. Ніхто їм не пробачить. І безумовно - вони не зможуть окупувати Україну, бо їх будуть щоденно підпалювати в наших домівках, якщо вони зайдуть туди, окупують і будуть жити. Безумовно - це момент неповернення, бо вони вбили стільки людей, і в кожній сім'ї у нас є якісь втрати", - наголосив Зеленський.

Глава держави переконаний, що російським загарбникам не вдасться реалізувати озвучені цілі у війні проти України.

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При цьому, президент зазначив, що для припинення війни треба робити певні кроки.

"Безумовно, ми хочемо її закінчити так, щоби вона не почалася знову. Нам потрібні конкретні гарантії безпеки", - сказав Зеленський і додав, що це можуть бути юридичні гарантії або надання Україні зброї, якою можна зупинити Росію.

Він сказав, що українці під час війни живуть з єдиним бажанням: аби закінчити війну, мирно жити на своїй землі і щоби росіяни більше ніколи не лізли в Україну.

Окремо Зеленський відзначив, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну не потрібен мир, бо той не зацікавлений у незалежній Україні, яка потрібна йому лише як частина і анклав у складі РФ.

"Він не хоче ніякого діалогу. Він не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну - це просто два слова по телефону. Два слова сказати своїм військам. Просто відійти на їх територію", - зауважив Зеленський.

Президент відзначив, що якщо є бажання вирішити якусь проблему, то треба розуміти, що це має бути в інтересах усіх сторін.

"Ми хочемо закінчити війну. Що таке "ми"? Це не може бути узагальнене розуміння. Україна хоче відновити свою цілісність - це відновити мир на нашій землі. У нас є наша територія. Чому ми хочемо відновити усю територію? Тому що є люди, які в окупації", - підкреслив президент України.

Зеленський зазначив, що не може торгувати українцями, які опинилися в окупації.

Водночас, за його словами, президент РФ не зацікавлений у відновленні територіальної цілісності України. Зеленський додав, що усе те, про що каже Путін - це неправда.

Зокрема, як нагадав глава Української держави, коли у 2014 році Путін розпочав війну, то казав, що нібито це для того, аби захистити російськомовне населення.

У зв'язку з цим, Зеленський відзначив, що усі міста на сході Україні, які зруйнувала російська окупаційна армія, були російськомовними, де багато проживало російськомовних людей.

"Він їх вбив. Просто взяв і вбив. Тих, кого він (у 2014 році) розповідав, що захищає", - зауважив Зеленський.

Розмови Путіна про мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, під час виступу на саміті G20 Путін зробив заяву про мирні переговори. Він заявив, що РФ нібито "ніколи не відмовлялася" від цього і звинуватив Україну у виході з переговорного процесу.

Водночас, політолог Аббас Галлямов наголосив, що Путіну вірити не можна, бо президент РФ заговорив про перемир'я на тлі безуспішної війни та виборів.

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