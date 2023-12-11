Уламки збитих дронів призвели до пожеж, зазначили в Силах оборони.

Українські воїни оприлюднили наслідки нічної атаки по півдню України - через падіння уламків на Миколаївщині пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка.

Про це повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України. Зазначається, що під час нічної дронової атаки ворог спрямував ударні безпілотні літальні апарати типу Shahed-131/136 по південних регіонах з тимчасово окупованого Криму.

"Підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня збиті всі 18 дронів-камікадзе: два - на Одещині, три - на Херсонщині, 13 - на Миколаївщині. Уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки - в Очаківській громаді", - розповіли військові.

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Через ці влучання сталися пожежі, які оперативно приборкали рятувальниками. Інформації про постраждалих не надходило.

Також Сили оборони півдня оприлюднили наслідки нічної ворожої атаки БПЛА Shahed-131/136 на Миколаївщині. На фото - зруйновані будівля, пожежі та уламки російських дронів.

Українські захисники нагадують, що навіть при результативній бойовій роботі сил протиповітряної оборони, агресія ворога, що спрямував ударні дрони, несе небезпеку.

Важливі українські новини - війна проти РФ триває

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 грудня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками з окупованого Криму, райони пусків - Чауда, Бельбек. За даними Повітряних сил, всього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА Shahed-136/131. Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість - на Миколаївщині.

Окрім того, сьогодні вранці загарбники вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами, запустивши їх з північного напрямку, за попередніми даними, із Брянської області РФ. Усі вісім цілей знищено підрозділами повітряного командування "Центр".

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