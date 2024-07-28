За словами військового, надання озброєння на пів трильйона доларів в рамках ленд-лізу допоможе ЗСУ витіснити окупантів далеко за межі території України.

Надання озброєння на пів трильйона доларів в рамках ленд-лізу допоможе Збройним силам витіснити російських окупантів далеко за межі території України. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, можливий ленд-ліз на таку суму розв'яже більшість проблем України. При цьому ленд-ліз передбачає передачу саме озброєння - тобто, тієї зброї, яка вже лежить на складах і буде відновлюватися.

"Лише ленд-ліз на пів трильйона доларів віджене Росію за Урал", підкреслив експерт. Відео дня

На його думку, такий ленд-ліз розв'яже 99% проблем, які у нас є. Окрім цього, ще одним серйозним аргументом могла б стати демілітаризація Криму.

Також Світан зазначив, що на аеродромі "Дягілєво" в Рязанській області, який був атакований вночі 27 липня, розташована частина російської авіації, зокрема й дальньої. Так, з цього аеродрому російська авіація працює по Україні, тож він є однією з пріоритетних цілей.

Експерт підкреслив, що є механізм, як дістатися туди "без дозволу наших західних партнерів на використання їхніх засобів ураження, тобто у нас є достатня кількість безпілотників".

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