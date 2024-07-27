Парламентар вважає, що потрібно переглянути доцільність потреб ЗСУ, зокрема створення небоєздатних "бригади-зомбі".

Уряд намагатиметься покрити дефіцит фінансування сил оборони у пів трильйона гривень за рахунок підвищення податків. Однак варто дослідити, чи правильно в ЗСУ оцінили потреби. Про це у Facebook заявила нардеп Мар’яна Безугла.

"Пів трильйона гривень не вистачає Україні для фінансування сил оборони до кінця 2024 року. Додаткові кошти Кабмін шукатиме, зокрема, у платників податків. Відповідні законопроєкти Мінфіну вже подані до Верховної Ради. Але абсурд ситуації з плануванням полягає в тому, що ніхто в Міноборони і Кабміні не пробує оцінити, чи правильно, чи доцільно ЗСУ подали свою потребу і чи варто, наприклад, створювати нові небоєздатні "бригади-зомбі" замість поповнювати та посилювати існуюючі підрозділи, збільшувати штаби", – йдеться у повідомленні політика.

За її словами, створення однієї такої бригади коштує мінімум 20 млрд грн. Водночас тільки штат ТЦК та СП налічує майже 100 тис. людей.

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"Немає жодного фахівця в уряді, який оцінює доцільність безкінечного бажання Головкома ЗСУ та його Генштабу перетворити всю країну на піхоту. Тисячі "мертвих душ" у війську теж ніким не оцінюються", – вважає нардеп.

Дефіцит держбюджету та підвищення податків

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила, що військові ризикують залишитися без зарплат уже наприкінці вересня, якщо Рада не ухвалить рішення про підвищення податків. Наразі урядовцям та нардепам необхідно знайти 500 млрд грн. Більшість з цієї суми, а саме 495 мільярдів гривень, підуть на потреби оборони.

Водночас Україна вперше з початку російського вторгнення збирається підвищити податки. Кабінет міністрів підготував законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків. Зокрема, військовий збір зросте з нинішніх 1,5% до 5% та більше в окремих випадках.

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