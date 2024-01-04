Сьогодні було збито два дрони.

Росія продовжує тероризувати Україну з повітря, сказав речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він нагадав, що сьогодні окупанти запустили по Україні два дрони, які було збито, але долетіли вони до Хмельницької області.

"Ворог, в принципі, безпілотники типу "Шахед" запускає щоночі для того, щоб тримати в напрузі країну, щоб лунала повітряна тривога, ну і відповідно якісь інші завдання, які виконують БПЛА. Це ж не просто так, що вони пустили його й все. Кожний БПЛА йде до своєї цілі, яку хоче уразити, яку йому задали задачу. Таким чином вони працюють доволі такий тривалий час", - сказав Ігнат.

При цьому він додав, що ворог щодня запускає різну кількість "Шахедів". "Ті "Шахеди" бувають по три, по п'ять, по десять. Ну і відповідно наприкінці року до сотні близилися - 87 було збито БПЛА. Так само крилатих ракет – бачили, що до 100 доходила кількість. Загалом рекордною була по засобах повітряного нападу ніч на 29 грудня", - сказав Ігнат.

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Російські повітряні атаки

Як повідомляв УНІАН, Україна пережила за останній час дві потужні атаки з боку Росії по території України.

Вночі 29 грудня Росія здійснила масований обстріл України, внаслідок чого були руйнування, загиблі та постраждалі у низці міст, в тому числі в Києві. Окупанти застосували 158 ракет і дронів. Зокрема, в столиці рятувальники кілька днів розбирали завали, нна сьогодні вже виявлено понад 30 загиблих.

2 січня Росія була ще одна масована атака Росії. Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначав, що ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу.

сьогодні вночі російські окупанти запустили територією України два "Шахеди", їх знищено у Хмельницбкій області.

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