Дрони випущені в Росії мають особливе маркування.

Російські окупанти запустили територією України два "Шахеди". Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила в ефірі телемарафону, що це один із елементів тактичних дій росіян.

За її словами, окупаційні війська намагаються виснажувати систему ППО та продовжувати розвідувати позиції Збройних сил України.

"У нашій зоні відповідальності було характерним те, що ці дрони пройшли, намагаючись оминути ППО майже одночасно з атакою КАБами… І цього разу знову ворог спрямував їх по Бериславщині, де вже фактично знищена інфраструктура. Під вогнем опинилася лікарня, банківські установи", - розповіла Гуменюк.

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Вона також розкрила й інші особливості. Зокрема, дрони, які РФ виготовляє на своїй території мають особливе маркування.

"Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують", - додала Гуменюк.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ додали, що БПЛА запускали з південно-східного напрямку. Їх знищили наші захисники у Хмельницькій області. Крім того, ворог ударив трьома зенітними керованими ракетами по Харківській та Донецькій областях.

Війна в Україні - атаки дронів та ракет

Дещо раніше Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко також заявляв, що російські окупанти не змінили тактику нанесення ракетних ударів по Україні, спочатку запускаючи дрони, а потім - снаряди. Загарбники намагаються виснажити українську протиповітряну систему.

За даними британської розвідки, від час масованих ракетних ударів по Україні 29 грудня і 2 січня російські окупанти били не по енергетичній інфраструктурі, а по оборонних заводах.

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