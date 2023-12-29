Зокрема, на Дніпропетровщині окупанти вбили шістьох мирних людей.

Відомо вже про 30 загиблих та понад 160 поранених людей унаслідок масованого удару Росії по території України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. Вісьмох із врятованих дістали з-під завалів", - зауважив він.

Міністр повідомив, що станом на зараз відомо вже про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України.

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Водночас, зокрема очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що за день окупанти вбили шістьох мирних людей, по області - 38 постраждалих.

Масштабна атака по Україні - що відомо

Сьогодні вночі та вранці ворог здійснив масовану атаку по території України, застосувавши 158 засобів повітряного нападу – ударні БплА та різного типу ракети. Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 цілей – 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131. Влучання зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та інших містах.

Станом на 13:00 було відомо про загибель 18 мирних людей та 132 поранених унаслідок масового удару Росії по Україні. Згодом ці цифри зросли.

Зокрема, станом на 13-ту повідомлялося, що унаслідок обстрілу російськими загарбниками м. Дніпро п'ятеро осіб загинули та 28 - отримали поранення.

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