Для цього потрібно повністю знищити ППО ворога на окупованому півострові.

Експерти вважають, що якщо Україна десь і виграє у війні проти Росії, то це в окупованому Криму. Ще на початку року президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що боротьба за цей півострів та Чорне море відіграватиме центральну роль у найближчі місяці.

Як пише Business Іnsider, успіх України в Криму став би серйозним ударом для правителя Росії Володимира Путіна.

"Поразка Росії в Криму була б не просто поразкою, а приниженням", — вважає Ольга Хвостунова, співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики.

Відео дня

Удари по Криму

За останні кілька тижнів українські військові здійснили серію успішних атак на регіон, знищивши кілька російських батарей протиповітряної оборони та влучивши по аеродрому Бельбек поблизу Севастополя.

Експерт з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліна Бекетова зазначила, що ці удари стали "успішними завдяки ретельній підготовці та системній роботі, кращим можливостям для Сил оборони, супутниковій та повітряній розвідці, яку надають Україні союзники по НАТО".

Хоча Україна втратила свій військово-морський флот під час анексії Криму, вона успішно знищує Чорноморський флот Росії за допомогою морських безпілотників. Це дозволило відновити транспортування зерна через Чорне море і змусило росіян сховати свої кораблі подали від півострова.

Старший науковий співробітник програми "Європа, Росія та Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова наголошує, що Крим "є ключем до доступу Росії до Чорного моря та операцій".

"Крим дозволяє спрямувати силу на решту Чорного моря. Відповідно, стримування російських військово-морських позицій у Криму є критично важливим для України", – пояснила експерт.

Таким чином, атаки на півострів і ворожий флот мають на меті позбавити "російські війська можливості використовувати півострів для нападів на материкову Україну", а також зірвати підтримку російських військ на окупованих територіях на півдні України.

Знищення Кримського мосту

Знищення незаконно побудованого Кримського мосту може стати одночасно стратегічною та символічною перемогою для України та серйозним ударом для Путіна. Україна вже двічі уражала об'єкт, але поки не змогла його зруйнувати. Представники ГУР сказали Guardian, що українські війська втретє атакують його до кінця року.

За оцінкою аналітиків, руйнування цього "неминуче" і навіть росіяни це розуміють. Міністерство оборони Великої Британії повідомило в оновленому звіті, що Росія встановила вісім барж на південній стороні мосту, щоб зменшити "кути підходу для українських безпілотних транспортних засобів". Крім того, ворог будує залізничну лінію з Ростова-на-Дону на півдні Росії до Криму. Це має убезпечити російські війська у разі знищення мосту.

Крим стане ціллю для F-16

Стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс, вважає що, атакуючи ППО у Криму, Україна "готує ґрунт" для майбутніх авіаударів F-16.

"Крим вразливий. Росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові... Путіну є що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тож якщо обмежена кількість бойовиків може справити реальний вплив, то це тут — і над Чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як ППО у Криму буде розібрано", — додав він.

Як відомо, Росія передислокувала свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-500 на півострів, щоб захистити регіон від літаків.

"Росія не може дозволити собі втратити Крим. Це дає Україні можливість використовувати загрозливий статус Криму як розмінну монету в майбутніх переговорах", - сказала Снєгова.

Водночас Бекетова переконана, що якщо Україна зможе відновити контроль над Чорним морем, повернути півострів або просто здійснити достатній тиск на ці території, щоб погрожувати Путіну, "це означатиме кінець війни".

Звільнення Криму

Раніше видання The Telegraph оцінювало, що для звільнення Криму зовсім не потрібні українські "чоботи на землі", треба лише перекрити артерії для ворожих постачань, посилити тиск і чекати, поки не вичерпаються ракети, боєприпаси та основні запаси.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко хоч загалом і погоджується з таким сценарієм звільнення через ізоляцію, але вказав на один нюанс.

"Звільнення території - це не тоді, коли там будуть без патронів, без снарядів знаходитись окупаційні війська і чекати, коли їм привезуть там вівса поїсти. Ні. Звільнення - це коли заходять війська країни, яка звільняє цю територію, і встановлюють там конституційний, законний порядок. Тобто без військових звільнити неможливо", - підкреслив він.

Військовий експерт Петро Черник заявив, що у разі масованого ракетного удару - балістика, ATACMS, Storm Shadow і велике крило безпілотників, нічого Кримський міст не врятує.