За словами Волоимира Фітьо, війна триває фактично в онлайн-режимі, і непомітно сформувати "ударний кулак" неможливо.

Розмови про можливий наступ ворога на Харків найближчим часом були скоріше інформаційним "вкидом". Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

Він зазначив, що Сили оборони контролюють кількісний склад ворожої армії, як на Куп’янському напрямку, так і на північному кордоні з Росією.

"Війна триває зараз практично в онлайн режимі і для того, щоб підготувати якийсь "ударний кулак", треба провести ряд заходів і непомітно це зробити практично неможливо", - наголосив Фітьо.

Він порадив харків’янам дослухатися до сигналів повітряної тривоги, бо ворог гатить по місту та області ракетами.

"А в іншому – приводів для переживань місцевого населення немає, ситуація контрольоавана. Наразі ми бачимо, що це все-таки більше був інформаційний "вкид", - вважає Фітьо.

Представник ЗСУ зазначив, що активні наступальні дії російських окупантів на Куп’янському напрямку розпочалися ще на початку жовтня, а українські військові до цього були готові. При цьому він підкреслив, що успіхів на Куп’янському напрямку у ворога на даний час немає.

Фітьо також додав, що ворог за минулу добу на Куп’янському напрямку намагався 8 раз атакувати наші позиції, двічі поблизу населеного пункту Синьківка і 6 разів на Лиманському напрямку. За його словами, ворог втратив 207 своїх військових, також було знищено 41 одиницю військової техніки - зокрема, 5 танків Т-72, 5 засобів РЕБ.

Атаки РФ на Харківщину - останні новини

У Харківський ОВА розповіли, чи готує РФ наступ з боку Бєлгорода. За словами голови адміністрації Олега Синєгубова, в області фіксується зменшення ворожих атак на Куп'янщині, але противник продовжує накопичувати сили на цьому напрямку.

Також УНІАН повідомляв, що днями росіяни вдарили авіабомбами по селу в Харківській області. Внаслідок атаки загинула жінка.

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