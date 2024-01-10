Окупанти завдали удару по Куп’янському району.

Російські окупанти вдарили по Куп’янському району Харківської області, унаслідок чого загинула жінка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. "Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка", - написав він.

Крім того, додав Синєгубов, унаслідок удару було пошкоджено 10 приватних будинків та магазин. Унаслідок обстрілу виникла пожежа в школі. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 10 січня, військовий експерт Сергій Грабський висловив думку, що може існувати загроза активізації бойових дій на Куп’янському напрямку, але загрози вторгнення на територію Харківської області з інших напрямків, зокрема, безпосередньо з Бєлгорода, на сьогодні не існує.

Говорячи про сам Харків, експерт зауважив, що місто та населені пункти на території області перебувають практично під постійними обстрілами ворога. А українські війська завдають ударів у відповідь, намагаючись створити свою буферну зону.

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