За словами Олега Синєгубова, на території РФ фіксувалися приземлення літаків Іл, але вони привезли не війська, а ракети С-300.

У Харківській області фіксується зменшення ворожих атак на Куп'янщині, але противник продовжує накопичувати сили на цьому напрямку. ЗСУ контролюють ситуацію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, загрози з боку Бєлгородської області наразі немає – противник імітує активність для відволікання уваги та залякування. Так, на території РФ фіксувалися приземлення літаків Іл, але вони привезли не війська, а ракети С-300, якими били по Харкову.

"Слідкуємо за ворогом 24/7. У окупантів немає сил і засобів для штурму з цього напрямку", - написав чиновник.

Водночас він підкреслив, що тривають хаотичні обстріли виключно цивільної інфраструктури Харкова – окупанти тероризують населення області.

"Тому звертаємося до жителів: у жодному разі не ігноруйте сигналів повітряної тривоги", - закликав Синєгубов.

Атаки РФ на Харківщину - останні новини

Днями росіяни вдарили авіабомбами по селу в Харківській області. Внаслідок атаки загинула жінка, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, внаслідок удару було пошкоджено 10 приватних будинків та магазин, виникла пожежа в школі.

Також УНІАН повідомляв, що військовий експерт Сергій Грабський розповів, чи існує загроза нового наступу на Харківщину.

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