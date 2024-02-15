Логістична мережа РФ у Чорному морі стає вразливішою перед можливими новими українськими атаками.

Потоплення великого десантного російського корабля "Цезар Куніков" у Чорному морі ще більше обмежить лімітовані ресурси Російської Федерації для ведення війни проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 14 лютого українські сили здійснили успішну атаку безпілотними морськими дронами на російський десантний корабель "Цезар Куніков" проекту 775 (за класифікацією НАТО - судно класу Ropucha), що майже напевно призвело до затоплення судна. Це вже третє з десяти суден проекту 775, знищене українськими ударами.

Як зазначає розвідка, від цього судна значною мірою залежало забезпечення логістичної підтримки для російського чорноморського флоту та війни Росії проти України.

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"Майже напевно, що втрата судна ще більше обмежить лімітовані наявні російські ресурси у Чорному морі та залишить логістичну мережу чорноморського флоту вразливою перед додатковими атаками. Це також ще більше скоротить наявні резерви для логістичного забезпечення перевезень між материковою Росією та Кримським півостровом, коли Керченський міст буде закритим", - наголошує розвідка.

Також сказано, що досить імовірно, винахідливість українців стримує Росію від вільного плавання у західній частині Чорного моря і створила можливість перехопити морську ініціативу у Росії.

Потоплення ВДК "Цезар Куніков"

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого 2024 року Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України вдалося знищити великий десантний корабель "Цезар Куніков". Він переправляв вантаж до тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, російський корабель було потоплено після ударів морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

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