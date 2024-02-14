Корабель було уражено в результаті операції ЗСУ та ГУР.

Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" було уражено в результаті успішної операції Збройних сил України та підрозділів Головного управління розвідки.

Інформацію про це офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що у момент ураження російський ВДК перебував у територіальних водах України поблизу тимчасово окупованого Криму.

"Уражено! Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки. Слава Силам оборони України!" - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у російських пабліках зчинився справжній переполох через знищення цього корабля. Росіяни помітили цікаву деталь - ВДК "Цезар Куніков" було потоплено 14 лютого. Саме у цей день помер радянський офіцер Цезар Куніков, на честь якого названо судно.

"Цезар Куніков" пішов на дно

Як повідомляв УНІАН, ранок 14 лютого у Криму розпочався тривожно. Місцеві пабліки повідомили, що в районі селища Сімеїз Ялтинського району чутно кулеметні черги.

Згодом з'явилось нечітке відео, на якому видно, як у морі щось горить. Мешканці селища Кацівелі відчули сильну ударну хвилю. Ймовірно, вибухає боєкомплект ураженого корабля. Для порятунку потопаючого судна підійшов ще один корабель, також видно неподалік підводний човен.

За даними ЗМІ, дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Це сталося в акваторії Чорного моря.

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