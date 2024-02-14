За словами очільника ГУР, ворожий корабель було знищено пʼятьма морськими дронами.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував знищення біля берегів окупованої Алупки російського великого десантного корабля "Цезарь Куніков".

Як зазначив Буданов у коментарі ICTV, екіпаж ворожого судна складає 90 осіб. Скільки з них росіянам вдалося врятувати, ще невідомо.

"Пошуково-рятувальна операція росіян ще триває. Вони шукають вцілілих, як їм здається – поки що результати не дуже. Корабель віз вантаж з міста Новоросійськ в місто Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений 5 безпілотними апаратами", – додав Буданов.

Він зазначив, що йдеться про морські дрони Magura V5.

Знищення корабля "Цезар Куніков"

Вранці 14 лютого мешканці тимчасово окупованого Криму повідомляли про вибухи та стрілянину. Згодом у мережі зʼявилися кадри з димом над морем. Припускали, що було знищено один з російських кораблів.

За кілька годин у Головному управлінні розвідки поділилися відео, на якому видно, що російський ВДК потопили біля берегів Алупки морські дрони Magura V5.

Відомо, що "Цезар Куніков" був одним із найновіших кораблів ворожого флоту. Судно могло вміщати 87 членів екіпажу на борту. Примітно, що цей корабель "засвітився" не лише під час російського вторгнення в Україну. Його Москва використовувала також у війнах у Сирії та Грузії.

Вас також можуть зацікавити новини: