Росіяни вдарили по станції в день початку Мюнхенської конференції з питань безпеки, акцентував президент.

Російський дрон, який вдарив по саркофагу на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 метрів, на якій радари не можуть його відстежити. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Якщо радари не бачать дрон, то вони (окупанти - УНІАН) зробили це спеціально. Він ішов низько, а удар був по саркофагу, у день початку Мюнхенської конференції. Мені здається, це такий цікавий "привіт" від Путіна... Це говорить про те, що людина точно не хоче миру", - заявив президент.

Удар Росії по ЧАЄС - що повідомлялося

Нагадаємо, як писав УНІАН, уночі 14 лютого російські окупанти атакували дроном укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.

"Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окупувати територію атомних станцій і вести бойові дії, взагалі не зважаючи на наслідки, - це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світу", - заявив Зеленський.

Як повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, Україна протягом дня надасть американським партнерам "багато інформації" про удар Росії по ЧАЕС:

"Про те, як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть. Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "стурбовані", як часто буває, а справді злі".

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