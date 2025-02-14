Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини, зазначив голова Офісу президента України.

Україна надасть американським партнерам багато інформації про удар Росії по Чорнобильській атомній електростанції. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, про те як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть. Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі", - зазначив він.

Єрмак підкреслив, що у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, "коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених".

"Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", - зазначив керівник ОП.

Крім того, він наголосив, що США багато грошей та зусиль інвестували в укриття ЧАЕС, підкресливши, що "будівництво завершили, коли президентом США був Дональд Трамп".

Удар Росії по ЧАЕС - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, уночі 14 лютого російські окупанти влучили в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що йдеться про влучання дроном із фугасною бойовою частиною.

Зеленський нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою - "з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей".

Варто зазначити, що 14-16 лютого відбувається Мюнхенська конференція з питань безпеки. Там перебуває українська делегація на чолі з Зеленським. На ній також очікується участь віце-президента США Джей Ді Венса та спецпредставника з питань України та РФ Кіта Келлога.

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