В місті не залишилось жодної вцілілої будівлі.

Росіяни продовжують штурмувати Часів Яр Донецької області та обстрілювати його з усіх видів озброєння.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, ворог постійно завдає по місту ударів дронами та авіабомбами. При цьому воїни 24 ОМБр ім. короля Данила тримають оборону та знищують росіян у надважких умовах.

"В місті не залишилось жодної вцілілої будівлі. Битва за Часів Яр триває", - йдеться у повідомленні.

Генштаб оприлюднив також відео, на якому показано жахливі кадри зруйнованого російськими окупантами міста.

Ситуація в районі Часового Яру

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначив, що у Часовому Ярі точаться активні міські бої. Сили оборони мають успіх, але росіяни наступають знову і знову.

Він розповів, що ворог знову намагається зайти на комбінат вогнетривких матеріалів, але українські військові успішно дають відсіч. Тактика противника за словами Трегубова, там доволі проста: він намагається кожного разу перегрупуватися, накопичити сили і вдарити йти в наступ. Трегубов нагадав, що бої у місті точаться вже дуже довго.

Крім того, за даними моніторингового проєкту DeepState, окупанти просунулися в кількох населених пунктах на фронті. Крім того, росіяни опублікували відео, на якому піднімають триколор в центрі Янтарного Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: