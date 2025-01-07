Російські воєнкори скаржаться, що на знищення бронетанкової групи у ЗСУ йде від 20 до 60 хвилин.

Нещодавній провал наступу Росії на сході України залишив після себе "кладовище" розбитої бронетехніки, пише аналітик Forbes Девід Акс.

"Відсутність снігу і нещодавні повідомлення про масований російський наступ за участю великої кількості Т-62 вказують на Часів Яр, місто-фортецю в Донецькій області. Судячи зі щільності цвинтаря техніки, велика штурмова група зіткнулася із запеклим опором українців і була швидко знищена", - пише аналітик.

Як зазначає Акс, більшість із приблизно 14 знищених одиниць техніки - це звичайні типи, включно зі старими танками Т-62 і броньованими тягачами МТ-ЛБ. Однак є пара цікавих нових гусеничних машин, які, очевидно, є саморобними бронетранспортерами на базі шасі Т-62.

Як пише аналітик, броньований корпус безбашенного Т-62 у поєднанні з двигуном потужністю 580 кінських сил має забезпечити розумний ступінь захисту і мобільності будь-якій піхоті. Однак проблема цих машин, як і решти російської техніки, в тому, що жодна з них не має шансів у масованих атаках під вибухами безпілотників.

"Але час від часу робиться спроба прискорити процес атакою бронетанкової групи", - пояснив російський блогер. "Щоразу українці повністю знищують її за допомогою безпілотників FPV, на що йде від 20 до 60 хвилин".

Війна в Україні - новини

Окупанти продовжують просуватися на сході України, і, за даними DeepState, за минулу добу захопили одразу три населені пункти в Донецькій і Харківській областях - Лозову, Іванівку та Шевченко.

Також тривають важкі бої за Торецьк Донецької області. Піхота російських окупаційних військ фіксується на північно-західних і північних околицях міста.

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